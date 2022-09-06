وأبلغ مدرب النرويج ستول سولباكن اللاعب، الإثنين، أنه لن يستدعى لحضور تجمع المنتخب المقبل.

وقالت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم في بيان: "كل أوساط كرة القدم النرويجية والأوروبية اتفقت على ممارسة ضغط مشترك على روسيا باعتبارها طرفا محاربا".

وفي حين غادر معظم اللاعبين الأجانب روسيا بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا في فبراير الماضي، عاد لاعب الوسط نورمان البالغ من العمر 26 عاما للعب في روسيا بعد موسم قضاه معارا مع نورويتش.

ويلعب نورمان، الذي خاض 12 مباراة مع منتخب النرويج، بقميص روستوف منذ عام 2019.