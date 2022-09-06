وحسب صحيفة "أس" الرياضية، فإن عقد ليفاندوفسكي الذي يمتد لـ4 مواسم، ينص على راتب تصاعدي يزيد كل موسم خلال المواسم الثلاثة الأولى، بحيث يبلغ إجمالي ما يتقاضاه اللاعب على مدار العقد كاملا 52 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن راتب نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق في الموسم الأول مع برشلونة سيكون 10 ملايين يورو، ثم 13 مليونا في الموسم الثاني، و16 مليونا في الموسم الثالث، ثم يعود إلى 13 مليونا في الموسم الرابع الأخير.

وكانت صفقة انتقال ليفاندوفسكي (34 عاما) كلفت برشلونة 45 مليون، إضافة إلى 5 ملايين أخرى متغيرات مرتبطة بأدائه.

وبدأ قائد منتخب بولندا الموسم بشكل جيد مع فريقه الجديد، ويتساوى في صدارة هدافي "الليغا" مع مهاجم سلتا فيغو المخضرم إياغو أسباس ولكل منهما 5 أهداف من 4 مباريات.

لكن الصفقة أثارت تساؤلات بشأن كيفية تدبير برشلونة هذا المبلغ الكبير، لا سيما في ظل الضائقة المالية التي يمر بها النادي منذ أكثر من عامين، ومطالبته نجوم الفريق بتقليص رواتبهم.