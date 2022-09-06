وهذه أول خسارة لنادال (36 عاما) المصنف ثالثا عالميا، هذا العام بالبطولات الأربع الكبرى.

وتوج اللاعب الإسباني، الذي كان يطمح لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه رقم 23 بالبطولات الأربع الكبرى، في أستراليا وفرنسا المفتوحة، قبل الانسحاب من نصف نهائي ويمبلدون بسبب إصابة في البطن.

وهي المرة التي يبلغ فيها الأميركي البالغ من العمر 24 عاما، الدور ربع النهائي في "فلاشينغ ميدوز"، حيث سيلتقي الروسي أندري روبليف.