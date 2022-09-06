وردد المشجعون هتافات وأضاؤوا مشاعل، بينما كان اللاعب الجديد يشق طريقه إلى ملعب "غورغيوس كارايسكاكيس" في مدينة بيرايوس.

ووصل مارسيلو برفقة زوجته وولديه إلى مطار أثينا الدولي بعد الظهر بطائرة خاصة، ورافقه إلى الملعب المدير الرياضي للنادي كريستيان كاريمبو، لاعب ريال مدريد السابق.

ودخل مارسيلو الملعب بقميص يحمل الرقم 12 الذي كان يرتديه في الفريق الملكي على مدار الـ16 مواسم الماضية، وأمسك في يده ألعابا نارية.

وقال للجماهير: "شكرا لكم. أنا سعيد جدا وراض. وعائلتي أيضا سعيدة وراضية. آمل أن أساعد الفريق بإخلاص كبير".

ووقع الظهير الأيسر للنادي اليوناني يوم السبت، ولم يتم الإعلان عن شروط العقد، بينما ذكرت مواقع رياضية يونانية أن العقد يمتد لعام، مع خيار إضافة عام آخر.

وخاض صاحب الـ34 عاما 58 مباراة مع منتخب البرازيل في الفترة من 2006 إلى 2018، بما في ذلك نهائيات كأس العالم لعامي 2014 و2018.

ويسعى أولمبياكوس، الفائز بآخر 3 بطولات للدوري اليوناني الممتاز، للفوز بلقبه رقم 48 هذا الموسم.