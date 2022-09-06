ورفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة مقابل 11 لكل من نابولي وميلان، واستأثر بالمركز الأول مستغلا الخسارة القاسية لروما الذي كان يقاسمه الصدارة، أمام أودينيزي برباعية نظيفة، ليتراجع فريق العاصمة إلى المركز الخامس مع 10 نقاط.

وتألق في صفوف الفائز مهاجمه الشاب الدنماركي راسموس هويلوند (19 عاما) القادم إليه من شتورم غراتس النمسوي الشهر الماضي مقابل 17 مليون يورو، الذي افتتح له التسجيل بعد مرور 56 دقيقة.

ثم سدد النيجيري أديمولا لوكمان كرة قوية اصطدمت بالمدافع البرازيلي مارلون سانتوس لتتحول خطأ في مرمى فريقه (64).

يذكر أن أتالانتا وخلافا لفرق الصدارة، لا يشارك هذا الموسم في أي مسابقة أوروبية بعد حلوله ثامنا الموسم الماضي، وبالتالي يستطيع تركيزه جهوده على المسابقتين المحليتين.

وقال المدير الفني لأتالانتا جان بييرو غاسبيريني: "لم يسبق أن تصدر أتالانتا منفردا الترتيب في تاريخه. إنه أمر جميل للاعبين وأنصار النادي".

وأضاف: "يستطيع أنصار النادي الاستمتاع لكن لا زال أمامنا الكثير من العمل".

في المقابل، لا يزال مونزا الذي يملكه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، يلهث وراء أول نقطة له هذا الموسم.