واتخذت لجنة الحكام المحترفين الخاصة بالمباريات "بي جي إم أو إل" خطوة نادرة بـ"الاعتراف" بالقرارات الجدلية، في بيان صدر الأحد.

وتتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد "الفار" في المباريات من قبل لجنة مستقلة مكونة من 5 أعضاء، بها ممثلان عن الدوري الممتاز ولجنة الحكام الخاصة بالإضافة إلى 3 لاعبين سابقين.

وترسل النتائج التي يتوصلون إليها إلى الأندية المعنية.

ودفع الجدل حول حرمان وستهام من تسجيل هدف تعادل متأخر في "ستامفورد بريدج" ضد تشلسي، وآخر لنيوكاسل في التعادل السلبي مع كريستال بالاس، اللجنة الخاصة إلى الموافقة على القيام بالمزيد من التدقيق.

وقالت اللجنة في بيان إنها "أقرت بواقعتي إلغاء الهدفين في مباراتي تشلسي ضد وستهام ونيوكاسل ضد كريستال بالاس. سوف نتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبها مراجعة هاتين الحادثتين، واستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي وتطوير حكام المباريات للمضي قدما".