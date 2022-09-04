أحرز ماركوس راشفورد هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليقود مانشستر للفوز 3-1 على أرسنال وإيقاف البداية المثالية لمتصدر البريميرليغ بعد خمسة انتصارات متتالية.

وبدا أن غابرييل مارتيني قد منح أرسنال التقدم بهدف بعد مرور12 دقيقة عقب هجمة مرتدة سريعة، لكن الحكم ألغى الهدف عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ في بناء الهجمة.

وسدد مارتينيلي كرتين أنقذهما ديفيد دي خيا حارس مان يونايتد مع بدء تفوق الفريق الزائر، لكن أنتوني لاعب مانشستر الجديد خطف الأنظار في ظهوره الأول في المسابقة.

وتقدم الجناح البرازيلي أنتوني بهدف لمان يونايتد في أول مباراة بعد انتقاله في صفقة ضخمة قادما من أياكس أمستردام، في الدقيقة 35.

وتلقى أنتوني تمريرة من راشفورد في الجانب الأيمن وسدد مباشرة بهدوء داخل الشباك، قبل أن يحتفل بحماس كبير مع المشجعين.

واستحق أرسنال التعادل حيث أرسل مارتن أوديغارد تمريرة متقنةإلى غابرييل جيسوس داخل المنطقة، لكن بعد تدخل من رافائيل فاران وصلت الكرة إلى بوكايو ساكا ليسدد داخل الشباك في الدقيقة 60.

واستعاد يونايتد التقدم سريعا بعد ست دقائق عندما أرسل برونو فرنانديز تمريرة طويلة إلى راشفورد لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة داخل الشباك.

ومن هجمة مرتدة جديدة، وصلت الكرة إلى كريستيان إريكسن المنفرد بالمرمى ومرر إلى راشفورد ليضع الكرة من لمسة واحدة داخل الشباك، ويحقق مانشستر فوزه الرابع على التوالي بعد الخسارة في أول جولتين.

وبقي أرسنال على القمة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وتوتنهام هوتسبير، بينما تقدم يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وفي المباراة الأخرى، تغلب برايتون على لستر سيتي 5-2.