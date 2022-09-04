وشاركت نوكوتشا (21 عاما) في السباق الذي اقيم في برمنجهام الشهر الماضي لتتغلب نيجيريا على إنجلترا وجاميكا وتحرز الميدالية الذهبية.

وقالت وحدة النزاهة في بيان على تويتر "أوقفت وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى العداءة النيجيرية نزوبيشي جريس نوكوتشا مؤقتا لوجود/استخدام مواد محظورة (أوسترين وليجاندرول) وفقا (للمادة 2.1 والمادة 2.2) من اللائحة".

وأوسترين وليجاندرول من العناصر المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

والإيقاف المؤقت يعني منع أي رياضي من المنافسة قبل اتخاذ قرار نهائي في جلسة استماع بموجب قواعد وكالة مكافحة المنشطات.

وتأهلت نوكوتشا لأولمبياد طوكيو العام الماضي وخاضت سباقي 100 متر و200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين هذا العام، ووصلت إلى الدور قبل النهائي في السباقين.