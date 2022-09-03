على ملعب "غوديسون بارك" وأمام نحو 40 ألف متفرج، عجز ليفربول، خامس الترتيب موقتاً، عن مواصلة صحوته، وذلك بعد تحقيقه فوزين تواليا على بورنموث 9-صفر ثم نيوكاسل بصعوبة بالغة 2-1، إثر بداية متعثرة شهدت تعادله مرتين ثم خسارته أمام مانشستر يونايتد.

في المقابل، تعادل إيفرتون مرة رابعة توالياً بعد خسارتين افتتاحاً.

وبرغم النتيجة السلبية، إلا أن المباراة شهدت عدة فرص محققة لم تدرك الشباك و37 تسديدة للفريقين (23 لليفربول و14 لإيفرتون).

وعاد إلى صفوف ليفربول مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس الذي أنهى عقوبة إيقاف لثلاث مباريات إثر طرده ضد كريستال بالاس.

وغاب عن ليفربول قائده غوردان هندرسون للإصابة، وجلس المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء، قبل دخولهما في الشوط الثاني.