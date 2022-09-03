كتب بطل اليونان في آخر ثلاثة مواسم، في حسابه على موقع تويتر "أسطورة كرة قدم حقيقية تنضم إلى أولمبياكوس".

وخاض مارسيلو (34 عاماً) 546 مباراة مع ريال مدريد الذي وصله عام 2006 بعمر الثامنة عشرة، وأحرز معه خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

يعد مارسيليو هو اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ ريال بـ25 لقباً.

وقررت إدارة النادي الملكي عدم التجديد له بعد موسم 2022 المعقّد بالنسبة للاعب، إذ لم يشارك أساسياً سوى في 5 مباريات في الدوري ولم يخض نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول في مايو الماضي.

ويملك مارسيلو الذي حمل ألوان فلوميننسي قبل قدومه إلى أوروبا، 58 مباراة دولية و6 أهداف في رصيده مع منتخب البرازيل وشارك معه في مونديالي 2014 و2018.