أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق وأحد أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر، أكد "وجود رغبة لدى رمضان صبحي للعودة إلى القلعة الحمراء، وتقديم اعتذار للجمهور والإدارة".

رمضان كان قد رحل عن نادي الأهلي في صيف 2020، بعدما رفض عرض النادي الأحمر بالحصول على عقد دائم بعد انتهاء عقد الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي، مفضلا الانتقال إلى بيراميدز الذي منحه عرضا ماليا أكبر.

أما إكرامي الشحات، حارس الأهلي السابق ووالد زوجة صبحي، فقد أكد أن اللاعب "يمكنه العودة بالفعل إلى القلعة الحمراء".

وأضاف في تصريحات إعلامية بمصر، أن "العقد الذي يربط صبحي ببيراميدز لن يمنعه من الانتقال إلى الأهلي في أي وقت، إذا أراد النادي الأحمر ذلك".

نفي قاطع

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال مصدر بالنادي الأهلي، إن "مسألة عودة صبحي إلى القلعة الحمراء غير مطروحة على الإطلاق، ولا توجد هناك أية نية للتفاوض مع اللاعب أو ناديه".

يذكر أن صبحي كان قد انتقل إلى بيراميدز قادما من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي عقب انتهاء رحلته مع النادي الأهلي على سبيل الإعارة، وبعد مشوار متذبذب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ستوك سيتي ثم هيدرسفيلد.

وأشارت تقارير إلى وصول عروض خارجية إلى صبحي، لكن بيراميدز لم يعلق حتى الآن على إمكانية السماح للاعب بالرحيل والعودة من جديد لتجربة الاحتراف الأوروبي.