هذا الموسم، يشهد سوق الانتقالات حركة كبيرة، ولا زال الكثير منها متبقيا في اليوم الأخير، الذي سيسمح به بتوقيع صفقات بين الأندية، حتى الـ3 فجرا بتوقيت أوروبا المركزي.

ما هي أبرز الصفقات التي تمت في اليوم الأخير؟