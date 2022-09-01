وبرصيد 9 أهداف من 5 مباريات، أصبح هالاند أكثر لاعب يسجل في شهر أغسطس، بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتوقف "الغول النرويجي" عن دك الشباك، منذ أن وطأت قدمه إنجلترا قبل أسابيع، ليسجل بداية "مبهرة" بعمر 22 عاما فقط.

واقترب معدله التهديفي من هدفين في المباراة الواحدة، وهو رقم مذهل في الدوري الأقوى في العالم.

وبهذا النسق، يبدو هالاند متجها بشكل ثابت لكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد بالبريميرليغ، والذي يحمله النجم المصري محمد صلاح.

وكان صلاح قد حصل على هذا اللقب المرموق، في موسم 2017-2018، عندما سجل 32 هدفا في موسم واحد مع ليفربول.

ومنذ انطلاق البريميرليغ بشكله الجديد عام 1992، لم يصل أي لاعب لهذا الرقم، وكان الأوروغواياني لويس سواريز قد حطمه قبل صلاح عندما وصل إلى 31 هدف مع ليفربول أيضا، موسم 2013-2014.

وسجل هالاند 9 أهداف كاملة، خلال أول 5 مباريات من الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وبالمقارنة، خلال الموسم "التاريخي" لمحمد صلاح، لم يسجل سوى 3 أهداف في أول 5 مباريات، بينما سجل سواريز 6 أهداف في أول 5 مباريات خاضها.

كما سجل صلاح "هاتريك" واحد في موسم 2017-2018 كله، بينما يمتلك هالاند ثلاثيتين في آخر مباراتين له.

ووفقا للتوقعات والأرقام، فقد يكون هالاند أول لاعب يسجل 40 هدفا في البريميرليغ خلال موسم واحد، محطما جميع أرقام أساطير الهجوم الذين سبقوه.