وتقدم ألكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل قبل الاستراحة، في ظهوره الأول بالدوري قادما من ريال سوسيداد الإسباني.

لكن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، قبل أن يأتي الهدف القاتل في الثواني الأخيرة.

وأصبح رصيد ليفربول 8 نقاط من 5 مباريات، وتقدم إلى المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وفي المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر.