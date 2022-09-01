وهز اللاعبان البرازيليان الشباك بواقع هدف في كل شوط، ليخرج أرسنال بفوز مستحق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من أول 5 مباريات.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 31، وأحرز مارتينيلي هدف الانتصار في الدقيقة 77، وبعد 3 دقائق من نجاح فيلا في إدراك التعادل بواسطة دوغلاس لويز من ركلة ركنية مباشرة.

وهذه الخسارة هي الرابعة لأستون فيلا في 5 مباريات، لتزداد الضغوط بالتالي على المدرب ستيفن جيرارد.