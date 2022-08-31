وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين في الخارج في 4 سبتمبر ومن ثم النهائية في السابع عشر منه، عقب انتهاء مباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا.

ويغيب لاعبو الزمالك عن القائمة الأولية بانتظار خوضهم مباراة "كأس سوبر لوسيل" مع الهلال السعودي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في التاسع من الشهر المقبل، على استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمونديال قطر 2022، بين بطلي الدوريين السعودي والمصري.

ذلك بالإضافة إلى خوض الزمالك مباراتي الدور التمهيدي لدوري ابطال إفريقيا امام بطل تشاد إليكت سبورت.

وأعلن فيتوريا الذي تولى المهام في يوليو الماضي خلفا لإيهاب جلال المقال، أسماء اللاعبين بطريقة فكاهية عبر تطبيق "واتساب" كما ظهر في الفيديو الذي نشره حساب اتحاد كرة القدم.

هنا قائمة اللاعبين المحليين: