ما القصة؟ أفادت تقارير صحفية، قبل أيام، بأن بول بوغبا أبلغ السلطات الفرنسية عن مؤامرة مزعومة لابتزازه من قبل عصابة اقتادته إلى شقة في باريس في مارس، وطالبته بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح اللاعب الفرنسي أن العصابة، التي تتبع شقيقه ماتياس، أرادت المال لقاء توفيرها ما زعمت أنها "حماية" له لأكثر من 13 سنة.

آخر التطورات: ماتياس نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال إنها "كاذبة"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ماذا قال ماتياس؟

ماتياس: "جميع تصريحات بول تهدف إلى تشويه اسمي وسمعتي. أنا لا أقبل المؤامرات وسأواصل كشف أكاذيبه وأساليب خداعه".

ماتياس اتهم بول بـ"السحر"، مشيرا إلى أنه "شخص غيور يستحوذ على المال".

طلب ماتياس من متابعيه التحلي بالصبر، واعدا إياهم بكشف المزيد من الحقائق في الأيام المقبلة.

كيف رد بول؟