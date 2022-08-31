وسجل لاعب مانشستر سيتي السابق في الدقيقة 23، وهو هدفه الثالث في مباراتين مع تشلسي، لكن تقدم فريقه لم يدم طويلا.

وتعادل روميو لافيا بعدها بـ5 دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ثم قلب آدم أرمسترونغ المباراة رأسا على عقب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حيث أنهى الكرة بشكل رائع في الشباك ليختتم تحركا رائعا من قبل أصحاب الأرض.

ولم يتمكن تشلسي، الذي خسر أمام ليدز يونايتد في مباراته السابقة خارج أرضه، من ترك بصمة كبيرة في مواجهة ساوثهامبتون، الذي لم يكل في الشوط الثاني، رغم من امتلاك منافسه الكرة كثيرا.

ورفع فوز ساوثهامبتون رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات، وهو نفس رصيد تشلسي.

وفي مباراة أخرى، تعادل برنتفورد مع مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-1.

وبدا بالاس في طريقه لحصد النقاط الثلاث بعد أن سجل ويلفريد زاها المتألق هدفا مذهلا في الدقيقة 59.

وتوغل زاها من جهة اليسار ليسدد كرة لا تصد ولا ترد بالقدم اليمنى، مسجلا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

لكن برنتفورد تماسك، وأفلت يوان ويسا من رقيبه في منطقة الجزاء ليخطف نقطة التعادل.