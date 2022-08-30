وتسمح التأشيرة بالدخول والإقامة بدولة الإمارات لمدة تصل إلى 90 يوما من تاريخ إصدارها، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتيح التأشيرة الدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها، مع إمكانية التمديد لفترة 30 يوما إضافية.

ويستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرات دخول الإمارات من هذه الضوابط حيث يمكنهم الدخول والإقامة وفق الإجراءات المعمول بها حاليا.

وأفادت "وام" بتخفيض رسوم التأشيرة لتكون 100 درهم فقط وتدفع لمرة واحدة.