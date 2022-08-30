وقال مالك نادي بورنموث ماكسيم ديمين، في بيان "أود التعبير عن خالص تقديري لسكوت وفريقه على جهودهم خلال فترة العمل معنا".

وأضاف "ورغم ذلك فإنه من أجل مواصلة المضي قدما كفريق وكناد بصفة عامة، ينبغي أن يكون اتفاقنا غير مشروط في استراتيجيتنا لإدارة النادي بطريقة مستدامة"، بحسب رويترز.

وأكد بورنموث أنه سيبدأ فورا عملية البحث عن مدرب جديد، بينما سيتولى غاري أونيل المسؤولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت.

وكان سكوت باركر قال بعد اللقاء إنه "مصدوم" بعد الهزيمة القياسية لفريقه أمام ليفربول 9-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في آنفيلد، السبت.

وسجل لويس دياز وروبرتو فيرمينو ثنائيتين في الهزيمة الثالثة على التوالي لبورنموث الصاعد للأضواء هذا الموسم.

واستقبل فريق باركر الآن 16 هدفا في 4 مباريات، وهو ما لم يحدث لأي فريق آخر بتاريخ الدوري الممتاز في نفس الفترة.

وأضاف باركر الذي عاد فريقه للدوري الممتاز بعد غياب عامين: "غني عن القول إنها تجربة سيئة جدا، أنا مصدوم بشدة".

وتابع: "لست مندهشا بالنظر إلى تفوق مستواهم علينا ولا أبحث عن مبررات، بعض الأهداف من صنعنا، أشعر بالأسف من أجل الجماهير واللاعبين لأننا لسنا جاهزين بهذا المستوى".

ووصف ليفربول بأنه كان "قاسيا" وبأن لاعبي بورنموث كانوا يلهثون "من أجل التنفس" أحيانا.

وواصل: "إنه أصعب يوم على لاعب ومدرب بالطبع، شعر الجميع بالألم خارج الخطوط ويمكنني رؤية الألم على اللاعبين أيضا، يحتاجون إلى مساعدة".