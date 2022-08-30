ونحت التمثال الذي نصب في مسقط رأس إيرلينغ هالاند ببراين بالنرويج، من جذع شجرها طولها 3 أمتار ووزنها طن.

ووفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه يعتقد أن لصا غير معجب بالتمثال قرر التخلص منها، وخصوصا أنه أثار انتقادات لعدم شبهه بمهاجم مانشستر سيتي.

وأنفق رجل الأعمال توري سيفرتسن 10 آلاف إسترليني لصناعة التمثال الذي نصب تكريما للنجم النرويجي.

وكان سيفرتسن يخطط لبيع التمثال بمزاد علني يخصص ريعه لتمويل مستشفى في تنزانيا، إلا أنه اختفى فجأة في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وتعليقا على حادثة سرقة التمثال قال سيفرتسن: "نحن فخورون بهالاند. فكرت بتكريم اللاعب بهذا التمثال.

وأضاف سيفرتسن: "اشتكى كثيرون من كون التمثال قبيحا مقارنة بلاعب جميل مثل هالاند. أشعر بالصدمة من سرقته. صحيح أنه لم يحظى بإعجاب كثيرين، لكنه عمل فني وليس تجسيدا واقعيا لهالاند".

وكلّف سيفرتسن نحات الخشب الشهير كيتل بارين بصنع التمثال الذي استغرق تصميمه عاما، علما أنه صنع من جذع شجرة عمرها 100 عام.

وأعلن بطل إنجلترا انضمام اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى مانشستر سيتي بداية من يوم 1 يوليو بعقد يمتد لمدة 5 سنوات قادمة، حيث سيُبقيه داخل أروقة استاد الاتحاد حتى صيف عام 2027.

هالاند، نجل آلف إينغ لاعب مانشستر سيتي السابق، يُعد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وقد وقَّع معه السيتي بعدما أثبت قدرة فائقة على تسجيل الأهداف خلال وجوده مع أندية مولد أف كي النرويجي، وريد بول سالزبورغ النمساوي بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني.

سجل هالاند، صاحب الـ 20 مباراة دولية مع منتخب النرويج، 86 هدفا خلال 89 مباراة في موسمين ونصف مع دورتموند، وفاز مع الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال موسم 2020/21.