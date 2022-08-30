وسيكون هذا الانتصار، على كوفينيتش المصنفة 80 والثاني للاعبة الأميركية هذا العام، بمثابة دفعة ثقة لسيرينا لكن طريقها إلى تحقيق لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للفوز في بطولات الفردي للسيدات أصبح الآن صعبا.

وستلتقي سيرينا في الدور الثاني مع الإستونية المصنفة الثانية أنيت كونتافيت التي تغلبت على جاكلين كريستيان 6-3 و6-صفر.