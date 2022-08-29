وقال هاري كين لوسائل إعلام "لا يزال الطريق طويلا بالتأكيد لكني مازلت أشعر بالجاهزية البدنية وأمامي سنوات طويلة أخرى في الملاعب".

وأضاف: "في كل موسم أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف. أريد أن أكون ضمن هذه الأسماء البارزة. أنا متحمس لخوض هذا التحدي".

وانضم قائد إنجلترا البالغ عمره 29 عاما إلى آندي كول برصيد 187 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سجل شيرر (260) وواين روني (208) أهدافا أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وعن أمله في تحطيم سجل شيرر وروني التهديفي، قال كين: "آلان وواين من أفضل مهاجمي إنجلترا على الإطلاق لذا فإن الوجود معهما في هذه القائمة يشعرني بالفخر. أريد الوصول إلى أبعد مدى في هذه الرياضة. كانت بداية جيدة للموسم".

وسجل كين هدفين ليتجاوز 200 هدف في الدوري خلال مسيرته، وليحافظ توتنهام على بدايته الخالية من الهزائم هذا الموسم بفوزه 2-صفر على ملعب نوتنغهام يوم الأحد.

وكان هذا هو الهدف 187 لمهاجم إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة لتسعة أهداف في دوري الدرجة الثانية وخمسة في دوري الدرجة الثالثة، وفقما ذكرت "رويترز".

وهذا ثالث فوز لتوتنهام في أربع مباريات ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين خلف غريمه في شمال لندن نادي أرسنال.

وأحرز كين أربعة أهداف هذا الموسم وكان مستواه عاملا أساسيا في أفضل بداية لتوتنهام لموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2009-2010 حين استهل الفريق مشواره بتحقيق أربعة انتصارات متتالية.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كين رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لأكبر عدد من الأهداف مع ناد واحد متجاوزا رصيد سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي.

وعن أداء كين، قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام للصحفيين "هاري يجب أن يكون مرجعنا في الملعب في كل لحظة. إنه قائد الفريق ويعمل بكل قوة لمساعدتنا".