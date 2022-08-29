وأوضح اللاعب الفرنسي الذي سبق له الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده، أن العصابة التي تتبع شقيقه ماتياس أرادوا المال لقاء توفيرهم ما زعموا أنه "حماية" له لأكثر من 13 سنة.

وأشار بوغبا إلى أن المسلحين أبلغوه بأنهم تكتموا على حمايته لفترة طويلة انتهت في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر قضائية في باريس، يوم الأحد، بفتح تحقيق في "محاولة ابتزاز في عصابة منظمة".

وقال مصدر مقرب من التحقيقات، مساء الأحد، لموقع "فرانس إنفو" الإخباري إن "الأخ الأكبر لبوغبا وأصدقاء الطفولة" مشتبه بهم.

ووفق الموقع الفرنسي، فإن العصابة كانت تهدد بوغبا منذ أربعة شهور، وقد لاحقته بمانشستر في شهر أبريل الماضي، وواصلت عملها بمتابعته في مدينة تورين الإيطالية حيث يلعب النجم الفرنسي حاليا مع يوفنتوس.

كذلك استطاعت العصابة من الإيقاع ببوغبا، ونقله إلى شقة في ضاحية لاني سور مارن بباريس، بغرض تهديده، في نهاية مارس المنصرم.

وخلال جلسة تحقيق مع الشرطة الفرنسية، قال بوغبا إنه كان دائما قريبا من أصدقاء طفولته وساعدهم ماليا عندما كان يستطيع ذلك، مشيرا إلى أنه في يناير الماضي طرد شخصا من منزله في مانشستر بعد اكتشافه أنه استخدم بطاقة ائتمانه لسرقة 200 ألف يورو، أي ما يعادل 170 ألف جنيه إسترليني.

شقيق بوغبا يتوعد بكشف الأسرار

وفاجأ الشقيق الأكبر لبوغبا، جماهير كرة القدم، بنشره فيديو يتوعد به بكشف أسرار "صادمة" عن النجم الفرنسي ومواطنه كيليان مبابي.

ونشر ماتياس بوغبا (32 عاما) فيديو غامض على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر يقرأ من ورقة، وهدد بكشف معلومات سرية حول شقيقه بول بوغبا.

وقال في الفيديو: "مرحبا بالجميع، أنا ماتياس بوغبا، أعلن أنني سأكشف قريبا أسرارا عن أخي ورافيلا بيمنتا، وهي محاميته وصديقته، والتي تعتبر اليوم الأقوى في كرة القدم، والتي يعتبرها أخي بمثابة والدته".

وتوعد ماتياس قائلا: "أنا أصور هذا الفيديو اليوم لأنني أعتقد أن الفرنسيين والإيطاليين والإنجليز، وكذلك مشجعي أخي وحتى المنتخب الفرنسي ويوفنتوس، وزملاءه في الفريق ورعاته يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل صنع قرار بشأن ما إذا كان يستحق إعجابهم واحترامهم وعاطفتهم".

وأضاف: "أريد أن أكشف أشياء لتقرروا إذا كان يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال، وإذا كان يستحق أن يكون لاعبا أساسيا في يوفنتوس وإذا كان شخصا موثوقا به، وأخيرا، إذا كان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به لشباب العالم والطبقة العاملة".

وشدد ماتياس على أنه لن يكشف أسرارا حول شقيقه فقط، ولكن أيضا عن بيمنتا، بالإضافة إلى نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.