وحقق ريال انتصاره الثالث على التوالي في ثلاث جولات، ولم يحقق العلامة الكاملة مثله سوى ريال بيتيس حتى الآن.

منح فينيسيوس جونيور التقدم لأبطال أوروبا بعد 12 دقيقة وتعادل خوسيلو قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يترك بنزيمة، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بصمته بهدفين متتاليين قبل صفارة النهاية منقذا فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من مأزق.