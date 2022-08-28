وفي لقاء مع "بي أيه ميديا"، تحدث المدافع الفرنسي عن انتقال كاسيميرو، الذي يشبه كثيرا انتقاله العام الماضي من ريال مدريد إلى مانشستر.

وقال فاران: "كاسيميرو لا يحتاج مساعدتي لاتخاذ قرار الانتقال، أعرف تماما شعوره ولماذا اختار الانتقال هنا بعد مسيرته الطويلة في مدريد".

وأضاف فاران: "هو يحتاج إلى تحد جديد، هذا السبب تحديدا هو الذي دفعه للانتقال".

"الموضوع مشابه كثيرا لحالتي، لذا أنا أتحدث معه كثيرا، لكنه بالتأكيد لم يحتج مساعدتي لاتخاذ قراره".

يذكر أن فاران وكاسيميرو حققا ألقابا عديدة في مدريد بينها 4 بطولات أبطال لفاران و5 لكاسيميرو، قبل أن يقررا الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتقاضى كاسيميرو راتبا أعلى من راتبه السابق في مدريد، حيث كان يتقاضى 12 مليون يورو سنويا، بينما ارتفع هذا الراتب مع "الشياطين الحمر" إلى 18 مليون يورو سنويا.