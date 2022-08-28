وكان نانت متأخرا بنتيجة 0-1 في الشوط الأول، ليقرر المدرب إشراك مصطفى محمد بين الشوطين، ليقلب الأخير النتيجة ليسجل هدفا ويصنع تمريرة حاسمة.

وسجل المصري الذي وصل هذا الموسم على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي أول هدف له بقميص نانت برأسية جميلة (55) بعد أن دخل مطلع الشوط الثاني ومهّد الكرة للهدف الثالث للنيجيري موزيز سايمون (61).

وتقدم الضيوف عبر المغربي زكريا أبو خلال (15) فيما عادل إيفان غيسان لأصحاب الأرض (50).

وهذا الفوز الأول لنانت هذا الموسم بعد تعادلين وخسارة ليُلحق بتولوز الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الهزيمة الأولى بعد تعادلين وفوز.

وافتتح أبو خلال النتيجة بهدف جميل عندما وصلته كرة من خلف المدافعين من الهولندي برانكو فان دين بومين سددها بيسراه قوية من زاوية ضيقة من الجهة اليسرى في المنطقة (15).

وعادل غيسان برأسية إثر عرضية من سايمون (50).

ومنح محمد (24 عامًا) الذي نزل في الدقيقة 46 التقدم لفريقه موقّعًا على أول أهدافه بقميص فريقه الجديد بعد أن رفع غيسان كرة جميلة عن الراوق الأيمن تابعها المصري قوية برأسه في الشباك (55).

وساهم لاعب الزمالك السابق بالهدف الثاني بعد أن مهّد بصدره الكرة من عرضية أمام سايمون الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك، قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" صحة الهدف وعدم وجود تسلل على المصري (61).