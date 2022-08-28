وبعد انتهاء مباراة ليفربول بالنتيجة العريضة، ظهر مالك النادي، الأميركي جون هنري، وهو يتمشى سعيدا نحو غرفة الملابس، قبل أن يخاطبه أحد الجماهير.

وفي فيديو موثق للمشجع، قال الأخير: "جون هنري.. نريد لاعب وسط"، وكان الرد من المالك الشهير بالموافقة، رافعا إبهامه للمشجع.

هذه اللقطة تداولها المشجعون بسعادة، واعتبروها إشارة من صاحب النفوذ، بأن النادي سيتعاقد مع لاعب وسط عالمي، قبل انتهاء سوق الانتقالات الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة ميرور 5 نجوم في خط الوسط، قد يتوجه ليفربول للتعاقد معهم، خلال الأيام المتبقية هذا الشهر: