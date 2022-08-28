بعد الانتصار العريض لليفربول بنتيجة 9-0، على ضيفه بورنموث، بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم تتراجع جماهير النادي بالمطالبة بلاعب وسط جديد، حتى أن منهم من وجه الرسالة لمالك النادي في الملعب.
وبعد انتهاء مباراة ليفربول بالنتيجة العريضة، ظهر مالك النادي، الأميركي جون هنري، وهو يتمشى سعيدا نحو غرفة الملابس، قبل أن يخاطبه أحد الجماهير.
وفي فيديو موثق للمشجع، قال الأخير: "جون هنري.. نريد لاعب وسط"، وكان الرد من المالك الشهير بالموافقة، رافعا إبهامه للمشجع.
هذه اللقطة تداولها المشجعون بسعادة، واعتبروها إشارة من صاحب النفوذ، بأن النادي سيتعاقد مع لاعب وسط عالمي، قبل انتهاء سوق الانتقالات الخميس المقبل.
وذكرت صحيفة ميرور 5 نجوم في خط الوسط، قد يتوجه ليفربول للتعاقد معهم، خلال الأيام المتبقية هذا الشهر:
- يوري تيليمانز: النجم البلجيكي يعتبر من أفضل لاعبي ليستر سيتي، ويمتاز بهدوء وسيطرة كبيرين خلال المباريات، ويعتبره جمهور ليفربول حلا مثاليا في خط الوسط.
- إسماعيل بن ناصر: النجم الجزائري يعتبر هدفا لأكبر الأندية الأوروبية، ويستطيع تقديم جودة كبيرة لخط الوسط في ليفربول، لكن ناديه أي سي ميلان متمسك به.
- مويسيس سايسيدو: نجم برايتون الشاب يعتبر من المواهب القادمة بقوة في إنجلترا، وقد يكون أقل تكلفة من بقية اللاعبين، ولكن الوقت قد يكون متأخرا بالنسبة لبرايتون كي يوافقوا التخلي عنه.
- فرينكي دي يونغ: النجم الأكثر إثارة للجدل هذا الصيف، الهولندي دي يونغ، قد يكون النجم الأمثل لخط الوسط، خاصة وأن ناديه برشلونة راغب بالتخلي عنه، بسبب راتبه المرتفع.
- حسام عوار: في فترة من الفترات، كان عوار يعتبر من أكثر لاعبي الوسط إثارة في أوروبا، لكن مستواه تراجع كثيرا مؤخرا، هذا الأمر قد يصب في مصلحة ليفربول، الذي يستطيع التعاقد معه بمبلغ منخفض والعمل على تطويره.