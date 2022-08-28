وسجل لويس دياز وروبرتو فيرمينو ثنائيتين في الهزيمة الثالثة على التوالي لبورنموث الصاعد للأضواء هذا الموسم.

واستقبل فريق باركر الآن 16 هدفا في 4 مباريات، وهو ما لم يحدث لأي فريق آخر بتاريخ الدوري الممتاز في نفس الفترة.

وأضاف باركر الذي عاد فريقه للدوري الممتاز بعد غياب عامين: "غني عن القول إنها تجربة سيئة جدا، أنا مصدوم بشدة".

وتابع: "لست مندهشا بالنظر إلى تفوق مستواهم علينا ولا أبحث عن مبررات، بعض الأهداف من صنعنا، أشعر بالأسف من أجل الجماهير واللاعبين لأننا لسنا جاهزين بهذا المستوى".

ووصف ليفربول بأنه كان "قاسيا" وبأن لاعبي بورنموث كانوا يلهثون "من أجل التنفس" أحيانا.

وواصل: "إنه أصعب يوم على لاعب ومدرب بالطبع، شعر الجميع بالألم خارج الخطوط ويمكنني رؤية الألم على اللاعبين أيضا، يحتاجون إلى مساعدة".

وفي الجولة المقبلة سيستضيف بورنموث، القابع في المركز 16، ولفرهامبتون واندرارز، الأربعاء.

وانتزع ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بشكل مذهل عندما عادل الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز بسحق ضيفه بورنموث 9-صفر.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي احتفل بأكبر فوز في مسيرته التدريبية: "كان علينا إثبات أمر لأنفسنا. لسنا سعداء عن مستوانا في الموسم حتى الآن، لكننا قدمنا لمحات جيدة في تلك المباريات. كان علينا السير في الاتجاه الصحيح وهذا ما أحببته منذ البداية اليوم. هدفان رائعان بكل تفاصيلهما".

وأضاف: "واصلنا تسجيل الأهداف لكن بالغرض ذاته وهو استمرار الضغط. في النهاية كانت أمسية مثالية".