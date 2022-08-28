وأهدى المدافع البرازيلي غابرييل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 56، لكنه سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 85 من مدى قريب بعدما استغل خطأ لحارس أرسنال السابق بيرند لينو.

وفرحت جماهير أصحاب الأرض بشدة عقب صفارة النهاية، حيث حافظ الفريق على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون.

وعانى أرسنال أمام فولهام المكافح، الذي لم يخسر منذ عودته لدوري الأضواء، ووجد نفسه متأخرا بهدف ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل هدفه رقم 100 مع الفريق، بعد تباطؤ غابرييل.

لكن تقدم فولهام استمر 8 دقائق فقط، حيث أدرك القائد مارتن أوديغارد التعادل بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وفاز أرسنال في أول 4 مباريات في الدوري الممتاز للمرة الثالثة، بعدما فعلها موسم 2003-2004 عندما حصد اللقب من دون خسارة، وموسم 2004-2005 عندما احتل المركز الثاني.