وسجل هدف طلائع الجيش الوحيد أحمد سمير (71)، رافعا رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي الذي تلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم عند 67 نقطة، وبقي في المركز الثالث.

وهبط إيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الثانية بعد سقوطه أمام ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 2-3 في ملعب بتروسبورت.

سجل للدخان صابر الشيمي (3) وعاصم سعيد (52 من ركلة جزاء)، وللبنك الأهلي الغاني إسحاقو يعقوبو (5) ومحمد دبش (86) والبديل أسامة فيصل (90+).

ولعب البنك الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 عقب طرد مهاجمه محمد هلال، بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة على محمد ناصر (مودي).

بتلك النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد إيسترن عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.