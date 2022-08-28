ولدى روما 7 نقاط في المركز الثالث، إذ فاز مرتين وتعادل في مباراة، بينما ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 5 نقاط.

ونجح يوفنتوس في تحييد هجوم روما الخطير في أهم مباراة في الجولة الحالية، وأهدر فريق المدرب ماسميليانو أليغري عدة فرص قرب نهاية المباراة، بينما كاد فقدان التركيز أن يكلفه النقاط الثلاث.

وافتتح فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس بعد 76 ثانية من ركلة حرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أسفل العارضة إلى داخل الشباك، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ومنذ انتقاله إلى الدوري الإيطالي في 2018، لم يستطع فلاهوفيتش التسجيل أو الفوز على روما.

وكاد المدافع أليكس ساندرو أن يعزز من تفوق يوفنتوس بتسديدة منخفضة في الدقيقة 11، وبعد ذلك بخمس دقائق سدد خوان كوادرادو كرة أبعدها الحارس روي باتريسيو.

وهز مانويل لوكاتيلي الشباك ليوفنتوس في الدقيقة 25، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي لمسة يد على فلاهوفيتش في بناء الهجمة.

وفي ظل تفوق يوفنتوس، أجرى مورينيو تغييرات على فريقه بعد الاستراحة، وأشرك المهاجم ستيفن الشعراوي والشباب نيكولا زالفسكي، لكن يوفنتوس حافظ على كونه الأفضل.

وأدرك روما التعادل عكس مجريات اللعب في الدقيقة 69 بعد عرضية من باولو ديبالا، وضعها أبراهام في الشباك.

وأنقذ الوافد الجديد أركادويش ميليك فريقه يوفنتوس من الهزيمة، عندما أبعد ركلة ركنية من لورينزو بليغريني من على خط المرمى.

ويستضيف روما منافسه مونزا الوافد الجديد، الثلاثاء، فيما يحل سبيتسيا ضيفا على يوفنتوس يوم الأربعاء.