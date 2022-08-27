وصدر قرار اللجنة على استئناف توخيل، يوم الجمعة، وسيتعين عليه أن يسدد أيضا غرامة قدرها 35 ألف جنيه إسترليني.

وكان أمر المنع من التواجد داخل الملعب بسبب سوء السلوك الصادر بحق توخيل قد علق مؤقتا حتى كتابة الأسباب الكاملة للقرار، مما سمح له بالتواجد مع فريقه في مباراة خسرها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام ليدز، الأحد الماضي.

وتأججت العلاقة بين توخيل وكونتي في منطقة الطاقم الفني خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام في ستامفورد بريدج في 14 أغسطس، حيث تواجها بعد صافرة النهاية، عندما رفض توخيل ترك قبضة كونتي وقت المصافحة التقليدية، واعتبر أن كونتي لم يحترمه لأنه لم ينظر في عينيه وقت المصافحة.

أثارت الواقعة دفعا واشتباكا بين اللاعبين وطاقم غرفة الملابس، وأخرج حكم المباراة البطاقة الحمراء لتوخيل وكونتي.

وقالت لجنة مستقلة إنه "بوضوح كبير، كان توخيل من بدأ المواجهة باختياره الإمساك بيد كونتي وجره للوراء".

وأضافت اللجنة أن "المصافحات التقليدية أمر شائع في نهاية المباريات الكروية المشحونة، وليس ثمة ما يلزم أي شخص بالنظر في عين الآخر عند المصافحة".

وتابعت اللجنة أن توخيل قام "بعمل شديد الاستفزاز".