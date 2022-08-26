يأتي هذا بعد أن ربطت تقارير بين برناردو سيلفا والانتقال إلى برشلونة، حتى أن غوارديولا قال للصحفيين، الأربعاء الماضي، بعد تعادل برشلونة ومانشستر سيتي في مباراة ودية 3-3 على ملعب "كامب نو"، بأنه حريص على الاحتفاظ بخدمات سيلفا، لكنه أضاف أن الدولي البرتغالي "يحب برشلونة كثيرا".

وقال المدرب الإسباني: "لست من يطلب من برشلونة نسيان التعاقد مع برناردو. نريده أن يبقى معنا، لكنني لا أريد أي شخص غير سعيد. أول شيء يجب أن يتوصل الناديان إلى اتفاق لكننا لم نتلق أي عرض بشأنه في العامين الماضيين"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع غوارديولا: "لا أريده أن يرحل إنه لاعب وشخص رائع. لم يتبق سوى 7 أو 8 أيام على نهاية فترة الانتقالات، وسيتعين علينا اللجوء إلى سوق الانتقالات. أريده أن يبقى".

وكان المدرب الإسباني قال سابقا إنه لا يريد الاحتفاظ باللاعبين في صفوف السيتيزنز إذا كانوا غير سعداء، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ومع ذلك، ومع بقاء أقل من أسبوع على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية "الميركاتو"، قال غوارديولا إن سيلفا لن يغادر.

وردا على سؤال حول عرض مزعوم لسيلفا من فريق باريس سان جرمان الفرنسي، قال غوارديولا "ليس لدينا أي مكالمة هاتفية من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا. ولهذا السبب سيبقى".