كذلك أوقعت القرعة، الفريق الإنجليزي الآخر، أرسنال، في مواجهة صعبة نسبيا، حيث سيواجه فريق آيندهوفن الهولندي، بالإضافة إل بودو غليمت وزيوريخ.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى : أرسنال (إنجلترا)، أيندهوفن (هولندا)، بودو/غليمت (النروج)، زيوريخ (سويسرا)

: أرسنال (إنجلترا)، أيندهوفن (هولندا)، بودو/غليمت (النروج)، زيوريخ (سويسرا) المجموعة الثانية : دينامو كييف (أوكرانيا)، رين (فرنسا)، فنربهتشه (تركيا)، أيك لارنكا (قبرص)

: دينامو كييف (أوكرانيا)، رين (فرنسا)، فنربهتشه (تركيا)، أيك لارنكا (قبرص) المجموعة الثالثة : روما (إيطاليا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، ايتش جاي كاي هلسنكي (فنلندا)

: روما (إيطاليا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، ايتش جاي كاي هلسنكي (فنلندا) المجموعة الرابعة : براغا (البرتغال)، مالمو (السويد)، أونيون برلين (ألمانيا)، سان جيلواز (بلجيكا)

: براغا (البرتغال)، مالمو (السويد)، أونيون برلين (ألمانيا)، سان جيلواز (بلجيكا) المجموعة الخامسة : مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال سوسييداد (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدافيا)، أومونيا نيقوسيا (قبرص)

: مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال سوسييداد (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدافيا)، أومونيا نيقوسيا (قبرص) المجموعة السادسة : لاتسيو (إيطاليا)، فينورد (هولندا)، ميدتيلاند (الدنمارك)، شتورم غراتس (النمسا)

: لاتسيو (إيطاليا)، فينورد (هولندا)، ميدتيلاند (الدنمارك)، شتورم غراتس (النمسا) المجموعة السابعة : أولمبياكوس (اليونان)، قره باغ (أذربيجان)، فرايبورغ (ألمانيا)، نانت (فرنسا)

: أولمبياكوس (اليونان)، قره باغ (أذربيجان)، فرايبورغ (ألمانيا)، نانت (فرنسا) المجموعة الثامنة: النجم الأحمر (صربيا)، موناكو (فرنسا)، فيرينتسفاروش (المجر)، طرابزون سبور (تركيا)

أما مواعيد مباريات دور المجموعات، فكانت على النحو التالي: