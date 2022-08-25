وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول و برشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة، في مواجهة ستجمع الهداف الجديد للنادي الكاتالوني البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالفريق الذي تركه هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014.

كما أسفرت القرعة عن وقوع باريس سان جرمان في المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الذي استحصل مؤخراً على الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا من النادي الباريسي.

* وفيما يلي القرعة: