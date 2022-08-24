وفي مقابلة مع موقع " FourFourTwo"، أعرب إيرلينغ هالاند عن إعجابه بنجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، الذي يعد اليوم واحدا من أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم.

وفي الثلاثينيات من عمره، تطور أداء لاعب الكرة الفرنسي بشكل كبير، وازداد مستواه تألقا، ليكون سببا رئيسيا في تحقيق ريال مدريد العديد من الألقاب.

ومبديا إعجابه بزميله، قال هالاند: "لا يمكنك أبدا التوقف عن البحث عن طرق جديدة لتصبح أفضل. انظروا إلى كريم بنزيمة في ريال مدريد!، فهو يبلغ من العمر 34 عاما الآن، وفجأة تطور ليصبح لاعبا أفضل خلال العامين الماضيين".

وأضاف: "هذا أمر جيد بجنون. أريد أن أفعل ذلك دائما"، حسبما نقل موقع "فوتبول إسبانيا" الكروي.

ويعد بنزيمة أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني، وتحقيق انتصارات رائعة في دوري أبطال أوروبا.

وبعد نجاحه في التسجيل بشباك سلتا فيغو، خلال المواجهة التي جمعت النادي الملكي معه، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، من ركلة جزاء في الدقيقة 14، أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال عام 2022.

وتحقق هذا الإنجاز برصيد 26 هدفا، ليتخطى بنزيمة مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان، صاحب الـ 25 هدفا.

كما جاء هدف بنزيمة ليضعه في المركز الخامسة بقائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في القرن 21، بعدما وصل رصيده إلى 263 هدفا، متخطيا رقم إدينسون كافاني صاحب الـ 262 هدفا.

يشار إلى أن تقارير كانت قد ربطت هالاند بريال مدريد الإسباني، قبل أن يقرر الانتقال إلى مانشستر سيتي.