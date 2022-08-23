وخلال وقوف كاراغر مع نجوم الدوري السابقين، غاري نيفل وروي كين، داخل استاد أولد ترافورد، لتحليل اللقاء مع محطة "سكاي سبورتس"، توجه رونالدو لفريق القناة خلال الإحماء.

وتوجه رونالدو فورا إلى زميله السابق في مانشستر يونايتد غاري نيفل وحياة بحرارة، ثم توجه إلى أسطورة النادي روي كين واحتضنه، وعندما أراد كاراغر تحية رونالدو الأخير لم يمد يده بل اكتفى بهز الرأس، دون النظر إليه.

وأثارت اللقطة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها الجماهير لحظة "إهانة" رونالدو لكاراغر، وإحراجه على الهواء مباشرة.

ويعتبر كاراغر من أشد المنتقدين للنجم البرتغالي، منذ عودته لمانشستر يونايتد العام الماضي، وكان يحث النادي على "التخلص من اللاعب" في أقرب فرصة.

واعتبرت الجماهير أن هذه اللقطة هي "انتقام" رونالدو من كاراغر على طريقته الخاصة.

ويعتبر كاراغر أيقونة بالنسبة لنادي ليفربول، حيث مثل النادي في أكثر من 700 مباراة، خلال 17 عاما، ويعتبر من بين اللاعبين الأكثر تمثيلا للـ"ريدز".