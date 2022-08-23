لكن متى يحصل الزمالك على درعه رقم 14؟ ولماذا يثير الأمر الجدل؟

قَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذي هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الإثنين، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات ستكون تحصيلا حاصلا أمام الاتحاد السكندري (الثلاثاء)، والمصري البورسعيدي (الجمعة)، وإيسترن كومباني (الإثنين).

وتترقب جماهير الزمالك الاحتفال باللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو حدث لم يتكرر منذ 18 عاما، عندما نجح الأبيض في الحفاظ على لقب الدوري في موسم 2003-2004 بعد أن توج به في موسم 2002-2003.

لكن مراسم تسليم درع الدوري للبطل كانت محل تساؤلات، فالمواسم الأخيرة شهدت عدم وجود بروتوكول واضح لهذه المراسم، حيث حصل الأهلي على الدرع تارة في أحد فنادق القاهرة بحضور أعضاء اتحاد الكرة، وأخرى في الملعب.

أما الموسم الماضي فقد شهد تسليم الزمالك درع الدوري في الملعب، لكن وسط فوضى تسببت في غضب اللاعبين واشتباك شيكابالا لفظيا مع الرئيس المؤقت آنذاك لاتحاد الكرة أحمد مجاهد، لينتهي الأمر بإيقاف قائد الفريق 8 مباريات.

وينتظر الزمالك تعويضا معنويا من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة على حفل الموسم الماضي، وتتوقع جماهيره احتفالية مميزة وتقليدا جديدا وفقا لوعود الرابطة، على غرار الدوريات الأوروبية الكبرى.

ماذا تقول اللائحة؟

أكد عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة ثروت سويلم، أن الزمالك سيتسلم درع الدوري في آخر مباراة بالموسم وفقا للائحة.

وأشار سويلم في تصريحات إذاعية إلى أن الزمالك سيكون أول فريق يحصل على درع الدوري بتصميمه الجديد، الموجود حاليا في أحد مخازن اتحاد الكرة.

وأضاف: "لن يحصل الزمالك على درع الدوري عقب مباراة الاتحاد السكندري. سننتظر للجولة الأخيرة حيث تقام احتفالية كبرى تليق بالدوري المصري".

وسيخوض الزمالك مباراته أمام الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة من مساء الثلاثاء، في لقاء احتفالي مع عدد محدود من جمهوره.

التركيز أهم

ومن جهة أخرى، قال نجم ومدرب الزمالك السابق محمود أبو رجيلة إن التركيز في المباريات المتبقية أهم من الاحتفالات، رغم حسم اللقب بالفعل.

وأضاف أبو رجيلة في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "أُفضل تسليم الدرع بعد آخر مباراة في الموسم حتى لا تؤثر الاحتفالات على فقدان الشغف والطموح عند اللاعبين، فقد يقدم الفريق أداء ونتائج سلبية في آخر المباريات".

وتابع: "لا أعتقد أن الرابطة ستمنح الزمالك الدرع قبل آخر صافرة في الموسم، وهذا في مصلحة الفريق. يجب أن نفوز على الاتحاد السكندري ونقدم أداء جيدا، ليكون الاحتفال بالدوري متماشيا مع الاحتفال في الملعب بالأهداف".

وأنهى نجم الزمالك السابق حديثه قائلا: "بعد نهاية مباراة الزمالك والاتحاد سيقيم رئيس النادي مرتضى منصور احتفالات خاصة داخل مقر الأبيض، وسننتظر احتفالية الرابطة الضخمة في نهاية الموسم للتتويج الرسمي بالدرع".