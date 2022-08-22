وأعلن النادي التشكيلة الأساسية المشاركة في مباراة الفريق أمام ليفربول، والتي خلت من رونالدو، الذي أثار الجدل مؤخرا بإعلانه "أنه سيكشف الحقيقة" خلال أسابيع، بعد صيف حافل، أعلن فيه رغبته بالرحيل عن النادي، ولم يحصل على عرض من ناد آخر.

وقرر المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الي يواجه ضغوطات كبيرة بعد خسارة أول مباراتين، عدم الاعتماد على رونالدو أمام ليفربول، واللجوء إلى خط هجوم مكون من الإنجليزي ماركوس راشفورد والسويدي إيلانغا والإنجليزي جايدون سانشو.

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو في المباراة بديلا في الشوط الثاني.

كما قرر المدرب الهولندي الانصياع للضغوط الكبيرة، وإبعاد قائد الفريق هاري ماغواير عن التشكيلة الأساسية، بعد الانتقادات الشديدة التي طالت اللاعب مؤخرا.

ويواجه مانشستر يونايتد ضغوطا كبيرة بسبب هزيمته في أول مباراتين في منافسات الدوري، مما رفع المطالب باستقالة الإدارة.