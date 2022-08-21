ووسط أجواء حماسية في ملعب إيلاند رود، سجل ليدز هدفين في غضون خمس دقائق في الشوط الأول ليتقدم 2-صفر وسط معاناة تشلسي في التعامل مع الإيقاع السريع.

وجاء الهدف الأول بعد خطأ فادح من الحارس إدوار مندي، حيث تباطأ في إبعاد الكرة، ليخطها الأميركي بريندن آرونسون ويسجل في المرمى الخالي هدفه الأول في الدوري الممتاز بعد مرور 33 دقيقة.

وأضاف رودريجو هدفه الرابع هذا الموسم وسط صخب بين المشجعين.

ولم يتراجع ليدز بعد الاستراحة وحسم الأمور بهدف جاك هاريسون في الدقيقة 69، قبل أن يتعرض كاليدو كوليبالي مدافع تشلسي للطرد بعدما حصل على الإنذار الثاني قرب النهاية.

وحقق ليدز فوزه الثاني في ثلاث مباريات بالموسم الجديد ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما تركت الهزيمة تشلسي في المركز 12.