وبدا أن سيلتا يفرض سيطرته حتى الدقيقة 41 حين راوغ الكرواتي مودريتش (36 عاما) مدافعا ببراعة ثم سدد كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء ليمنح بطل أوروبا التقدم 2-1 في نهاية الشوط الأول.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد أن رصد نظام حكم الفيديو المساعد لمسة يد، وتعادل إياجو أسباس بعد تسع دقائق بنفس الطريقة بعد لمسة يد أخرى.

وبعد الاستراحة مرر مودريتش كرة ماكرة إلى فينيسيوس جونيور الذي انفرد بالحارس وراوغه قبل التسديد في المرمى الخالي بعد هجمة مرتدة فائقة السرعة بالدقيقة 56.

وبعد تألقه في انتفاضة ريال أمام ألميريا الأسبوع الماضي عاد فينيسيوس ليشكل تهديدا مستمرا على دفاع سيلتا بفضل سرعته ومهاراته.

وبعد عشر دقائق من الهدف الثالث وخلال هجمة مرتدة فعالة أخرى صنع فينيسوس هدف فيدريكو بالبيردي ليكمل الرباعية.

وخرج مودريتش بعد 11 دقيقة من الهدف الرابع وسط تصفيق من جماهير سيلتا تقديرا للاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2018.

وقال مودريتش لمنصة (دازون) "من الجميل أن يدرك جمهور الفريق المنافس عملك".

وأضاف "إنها لفتة مميزة وتأثرت بها ولا كلمات لدي للتعليق على هذا التصرف".

وتابع "لعبنا مباراة رائعة وتحديدا من نهاية الشوط الأول، من الرائع أن نبدأ الموسم بانتصارين مع أداء جيد".

ولعب مودريتش بجوار الثنائي الصاعد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا في وسط الملعب في أول مباراة لريال بدون كاسيميرو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الجمعة.

ولعب الثنائي الفرنسي بثبات وتناوبا في دور لاعب الوسط المدافع لكنهما أضافا جودة ولمسة مهارية لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي ربما كانت مفقودة مع كاسيميرو.

وواصل مودريتش "صنع كاسيميرو تاريخا مع النادي وسنفتقده لكن يجب أن نمضي قدما وأن نبذل جميعا جهودا إضافية لمحاولة تعويضه واعتقد أن لدينا الأوراق المطلوبة".

وكان يمكن لريال زيادة الغلة لكن البديل إيدن هازارد أهدر ركلة جزاء أهداها له بنزيمة في الدقائق الأخيرة بعد أن تصدى الحارس أجوستين مارتشيسين لتسديدة اللاعب البلجيكي.