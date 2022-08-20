وكتب الاتحاد التونسي لكرة القدم في حسابه على موقع فيسبوك "بعد 50 سنة، يعود المنتخب الوطني التونسي، لمواجهة المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مرّ التاريخ".

وأقيمت المباراة الأولى بين المنتخبين في 6 يونيو 1973، وانتهت بفوز نجوم سيليساو 4-1.

وستستضيف البرازيل "باعتبارها الجهة المنظمة، المنتخب الوطني.. في لقاء سيدور في إحدى الملاعب الأوروبية، التي سيتم تحديدها في الأيام القادمة"، بحسب ما أضاف الاتحاد التونسي، فيما أشارت تقارير صحافية الى انها ستقام في فرنسا.

ويدخل "نسور قرطاج" أول معسكر في تونس منتصف سبتمبر المقبل، قبل مواجهة البرازيل ثم ودية أخرى في 22 منه.

وكانت تونس قد خاضت بطولة "كأس كيرين" الدولية الودية في اليابان في يونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي (2-صفر) بهدفي علي العابدي وعصام الجبالي ثم اليابان (3-صفر) بأهداف محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي والجبالي.

وتخوض تونسنهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

أما البرازيل التي ستواجه غانا أيضاً في 23 سبتمبر، فوقعت في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا. وسيعلن تيتي مدرب البرازيل الذي سيتخلى عن منصبه بعد نهائيات كأس العالم، عن تشكيلته في التاسع من الشهر المقبل.