وجرى تغريم كونتي 15 ألف جنيه إسترليني (18 ألف دولار)، لكنه تجنب الإيقاف بعد أن اعترف المديران الفنيان بالسلوك غير اللائق خلال تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في ستامفورد بريدج.

ورغم ذلك، تم تعليق إيقاف توخيل مؤقتا في انتظار الأسباب المكتوبة الكاملة للقرار، ما يسمح للمدير الفني لتشيلسي بأخذ مكانه في مباراة يوم الأحد بالبريميرليغ أمام ليدز على أرض الأخير، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتشاجر المديران الفنيان للفريقين بعد انتهاء مباراة الأحد عقب المصافحة التقليدية التي تحولت إلى مواجهة، وحصل كل من توخيل وكونتي على بطاقة حمراء.

وكان توخيل قد علّق على أداء حكم المباراة أنتوني تايلور في مؤتمره الصحفي عقب المباراة، قائلا: "ربما سيكون من الأفضل إذا لم يعد تايلور يدير مباريات لتشيلسي".