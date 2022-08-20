وقال يونايتد متذيل ترتيب الدوري بعد هزيمتين في أول مباراتين في بيان "نحن سعداء بالتوصل لاتفاق مبدئي بانتقال كاسيميرو".

وذكرت وسائل إعلام أن كاسيميرو (30 عاما)، الذي خاض 63 مباراة دولية مع البرازيل، سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع سنوات مقابل نحو 70 مليون يورو.

وأوضح يونايتد أن إتمام الصفقة متوقف على أمور شخصية ومتطلبات التأشيرة البريطانية والفحص الطبي.

وأكد ريال إتمام الصفقة ونشر فيديو بعنوان "شكرا كاسيميرو".

وذكر بطل إسبانيا وأوروبا في بيان "يود ريال مدريد التعبير عن شكره وامتنانه لكاسيميرو، لاعب شكل جزءا من أسطورة هذا النادي".

وفي وقت سابق اليوم قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال إن كاسيميرو أراد مغادرة ريال بحثا عن "تحد جديد".

وأضاف المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي الجمعة "نتفهم هذا الشعور ولا اعتقد أن هناك مجالا للتراجع.

"يفقد ريال مدريد لاعبا تواصل بشكل جيد حقا مع لاعبي وسط آخرين يتمتعون بقدرات أكبر مثل (لوكا) مودريتش و(توني) كروس، إنه مهم ولعب دورا بارزا في نجاحات مدريد".

وساهم كاسيميرو في تتويج ريال مدريد بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ضمن 18 لقبا مع النادي منذ انضمامه من ساو باولو في 2013.

وتعاقد ريال مدريد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا في يونيو الماضي من موناكو ومن المنتظر أن يعوض اللاعب البالغ عمره 22 عاما غياب كاسيميرو.

وأعلن ريال عن تنظيم مراسم تكريم ووداع كاسيميرو يوم الاثنين المقبل في المدينة الرياضية للفريق في نفس يوم القمة المرتقبة بين يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد.

وسيدعم كاسيميرو الخيارات بخط وسط يونايتد، إذ يتعامل المدرب إيريك تن هاج حاليا مع فريد وسكوت مكتوميناي فقط بشكل منتظم بهذه المنطقة.