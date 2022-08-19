ولم يعلن النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن ريتش بول وكيل اللاعب قال لشبكة "إي إس بي إن"، الخميس، إن ليبرون جيمس جدد عقده لموسمين "مقابل 97.1 مليون دولار"، مع خيار التمديد لموسم لموسم ثالث.

وكان لدى جيمس عام واحد لانتهاء عقده الجاري، بقيمة 44.5 مليون دولار.

وقال روب بيلينكا المدير العام لليكرز: "ليبرون أحد أفضل اللاعبين في جيله وله تأثير كبير كشخص أيضا. نحن متحمسون للغاية لأن نكون قادرين على مواصلة شراكتنا معه".

وستقرب هذه الصفقة ليبرون الذي سيبلغ قريبا عامه الـ38، من هدفه في نهاية مسيرته، وهو اللعب جنبا إلى جنب مع ابنه بروني (17 عاما) الذي سيكون قادرا على التواجد في "دارفت" الدوري اعتبارا من 2024.

ورغم عمره وعدد من الإصابات، تمكن ليبرون من قيادة ليكرز في عام 2020 إلى لقبه السابع عشر في الدوري لمعادلة الرقم القياسي لبوسطن سلتيكس، فيما حقق شخصيا لقبه الرابع.

كما أنه اللاعب الذي سجل أكبر عدد من النقاط في نهائيات الدوري (7631).