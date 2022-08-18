وخلال مباراة توتنهام وتشلسي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض سون لاضطهاد عنصري، من قبل مشجع واحد لصاحب الأرض والجمهور تشلسي، مما دفع السلطات للتحرك.

وأثناء توجه سون لتنفيذ ركلة ركنية لفريقه، أمام جماهير تشلسي، قام أحد المشجعين قرب زاوية الملعب، بتوجيه إهانة عنصرية لسون، متمثلة بتقليد شكل الأعين الآسيوية.

وبعد أيام من اللقاء، خرجت الآن الجماهير لتنشر اللقطة العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن تشلسي أنه فتح تحقيقا بالواقعة.

وقال النادي في بيان: في نادي تشلسي لدينا سياسة عدم التساهل مع التصرفات العنصرية، وبالرغم من ذلك فأن بعض الحمقى لا زالوا يقومون بحركات عنصرية، ويسمون أنفسهم جماهير النادي".

وأضاف البيان: "نحن نحقق في هذه الواقعة، وفي حال تحديد هوية المشجع، فإنه سيواجه أقسى العقوبات من النادي".

يذكر أن تشلسي سبق أن حظر على عدد من المشجعين دخول الملعب مدى الحياة، بسبب تصرفات عنصرية سابقة تجاه النجم المصري محمد صلاح.

وفي فيديو انتشر على الإنترنت عام 2019، ظهر عدد من مشجعي تشلسي وهم يغنون "محمد صلاح مفجر قنابل"، في تشبيه عنصري لصلاح بالإرهابي.