ولم يذكر ثاني الدوري الإماراتي تفاصيل الصفقة وقيمتها ومدتها، واكتفى بالترحيب به عبر حسابه في "تويتر".

وسيكون ألكاسير (28 عاما) الأجنبي الرابع في صفوف الشارقة، بعد الثنائي البرازيلي برنارد دوارتي وكايو لوكاس، والكونغولي بين مالانغو.

وبدأ ألكاسير الذي خاض 19 مباراة دولية مع إسبانيا وسجل 12 هدفا، مشواره مع فالنسيا الإسباني في 2010 ولعب له حتى 2016، تخللها إعارة إلى مواطنه خيتافي (2012-2013)، ثم كان انتقاله الأهم إلى برشلونة، وفاز معه بلقب الدوري (2017-2018) وكأس إسبانيا الملك مرتين (2016-2017 و2017-2018).

وعانى ألكاسير في برشلونة ليفرض نفسه أساسيا في ظل تواجد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ولعب 50 مباراة مع الفريق الكتالوني في كافة المسابقات وسجل خلالها 15 هدفا.

وأُعير إلى بوروسيا دورتموند الألماني موسم 2018-2019، وحقق في 18 ديسمبر 2018 رقما قياسيا في البوندسليغا لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد للاعب بديل (10 أهداف)، وأنهى الموسم برصيد 18 هدفا خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ حينها (22 هدفا).

وحول دورتموند الإعارة من برشلونة إلى انتقال دائم موسم 2019-2020 مقابل 23 مليون يورو، لكن تعاقد الفريق الألماني مع الدولي النرويجي إرلينغ هالاند عجل في رحيله والعودة إلى الدوري الإسباني، بعدما انضم لفياريال في يناير 2020 لمدة 5 سنوات مقابل 25 مليون يورو، كأغلى تعاقد لفريق "الغواصات الصفراء" حتى ذلك الوقت.