وقال بيان للشرطة نشرته صحيفة "ميرور": "يمكننا أن نؤكد أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما حضر طواعية وتم استجوابه بحذر فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والضرر الجنائي".

وأضاف: "الادعاء يتعلق بحادث أعقب مباراة كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في غوديسون بارك يوم السبت 9 أبريل".

وختم البيان بأن قرار الشرطة هو إصدار "تحذير مشروط" لرونالدو، مؤكدين أن "القضية انتهت الآن".

وكانت الشرطة البريطانية قد فتحت تحقيقا في واقعة تحطيم كريستيانو رونالدو لهاتف أحد المشجعين الصغار خلال مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قدم اعتذاره على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها على أرض إيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، يضرب يد أحد المشجعين أثناء تصويره بالهاتف أثناء خروجه من المستطيل الأخضر لملعب غوديسون بارك في أبريل الماضي.