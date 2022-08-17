وابتعد النادي الأهلي عن صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وتعرض للهزيمة في نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021 الذي أقيم هذا العام، بعد تأجيله من الموسم الماضي.

كما خسر بطل إفريقيا التاريخي نهائي دوري الأبطال أمام الوداد المغربي، ليفقد فرصة التتويج باللقب للموسم الثالث تواليا، وللمرة الحادية عشر في تاريخه.

خمس صفقات

ويمتلك النادي الأهلي في الوقت الحالي قائمة طويلة من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى صفوفه، لكن في القائمة المختصرة هناك 5 لاعبين فقط على وشك الانتقال رسميا للقلعة الحمراء.

وبعد رحيل المغربي الدولي بدر بانون عن صفوف النادي الأهلي وانتقاله إلى نادي قطر القطري، كثف الفريق الأحمر محاولاته لضم مدافع لسد فراغ النجم المغربي.

مدافع الإسماعيلي باهر المحمدي هو أحد أبرز الخيارات المتاحة أمام الأهلي لتعويض غياب بدر بانون، والذي يحظى بمتابعة ومراقبة النادي الأحمر منذ سنوات.

وقال رئيس الإسماعيلي يحيى الكومي في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي تقدم بالفعل بعرض لشراء باهر المحمدي وانتقاله إلى صفوف عند فتح باب الانتقالات في مصر الشهر المقبل.

وفي ظل تراجع مستوى محمد الشناوي الحارس الدولي، تسعى الإدارة الحمراء لخلق منافسة قوية في مركز حراسة المرمى، وهو ما دفعها للاتجاه نحو محمد صبحي حارس فاركو.

وشارك محمد صبحي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مع منتخب مصر بديلا بعد إصابة الحارسين الأول والثاني في البطولة، ويتوقع له أن يصبح الحارس الأول في غضون سنوات قليلة.

انتقال صبحي للأهلي سيعني رحيل حارس من بين الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير، سواء عن طريق البيع أو الإعارة، نظرا لتفضيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش استخدام 3 حراس فقط مع الفريق الأول.

وفي مركز الوسط، عانى الأهلي كثيرا بسبب عدم وجود بدلاء للثلاثي أليو ديانغ وعمرو السولية وحمدي فتحي، وجميعهم تعرضوا لإجهاد وإصابات عضلية متكررة بسبب كثرة المشاركات، لتتجه الإدارة نحو اللاعب محمد رضا الشهير بـ"بوبو"، نجم وسط فيوتشر، لتدعيم الصفوف.

وتتمتع إدارة الأهلي بعلاقة طيبة مع فيوتشر حيث يلعب عدة لاعبين سابقين من الفريق الأحمر في النادي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

وفي وقت بات خلاله الموزمبيقي لويس ميكيسوني قريبا من باب الخروج، حول الأهلي اهتمامه لضم أكثر من جناح لتطوير خياراته الهجومية في الموسم الجديد.

ويعتبر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من أهم أهداف النادي الأهلي التي أصبح قريبا من إنجازها، وكذلك مصطفى شلبي جناح نادي إنبي وأحد أبرز لاعبي الدوري الممتاز في الموسم الجاري.